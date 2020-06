Ludwigshafen – Parkplatzunfall – Zeugengesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag (09.06.2020), 14.20 Uhr kollidierten zwei Pkw beim gleichzeitig rückwärts ausparken. Der Verkehrsunfall ereignete auf einem Parkplatz einer Bäckerei im Bereich An der Stadtmauer. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2600 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

