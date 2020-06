Ludwigshafen – Kurzzeitige Umleitung der Buslinie 74

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 12. Juni, wird die Yorckstraße aufgrund von städtischen Sanierungsarbeiten von 9 Uhr bis 15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die hiervon betroffene Buslinie 74 wird in diesem Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Ersatzhaltestelle Berliner Platz in der Ludwigstraße und der Haltestelle Bürgermeister-Krafft-Platz über Rheinallee und Rottstraße umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Walzmühle und Halberg können in oben genannter Zeit nicht bedient werden.

