Heidelberg – Dabeisein und mitreden: Heidelberger Literaturtage ab 12. Juni online! Festival bietet vielfältige Dialogangebote für das Publikum

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach den Pfingstferien wird, wie in ganz Baden-Württemberg, auch an den Heidelberger Grundschulen schrittweise der Schulbetrieb wiederaufgenommen. In den Klassenstufen 1 bis 4 findet stundenweiser Präsenzunterricht in einem rollierenden System statt. Über die genaue Ausgestaltung entscheidet die jeweilige Grundschule entsprechend der Lehrerressourcen, die zur Verfügung stehen. Außerhalb der Unterrichts- und ... Mehr lesen »