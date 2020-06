Germersheim – Eingliederungshilfen erhalten auch ohne Leistung rückwirkend Entgelte ausgezahlt – Sicherstellung des Hilfeangebots

Mannheim-Neckarstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Dienstag, den 26. Mai trat ein bislang unbekannter Mann in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber einer jungen Frau in einer Straßenbahn im Stadtteil Neckarstadt auf. Die 20-Jährige war gegen 12.10 Uhr an der Haltestelle “Stollberger Straße” in die Linie 3 eingestiegen, hatte sich in den hinteren Teil an ein Fenster gesetzt ... Mehr lesen »