Weinheim – Fotos von der Mystik der Straße Gunnar – Fuchs stellt Fotografien in „Freys Scheuer“ in der Weinheimer Hauptstraße aus

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Das unmittelbar Schöne übt auf mich fotografisch keinen großen Reiz aus. Eher die Entdeckung eines Augenblicks, einer flüchtigen Szene, die scheinbar etwas Einmaliges, vielleicht auch einen Hauch Mystik in sich birgt, bewegt mich auszulösen.“ So beschreibt der Weinheimer Fotograf Gunnar Fuchs die Intention seiner Fotokunst, die er seit Dienstag, 9. Juni, in „Freys Scheuer“ im Hinterhof des Café Bistro Frey in der Weinheimer Fußgängerzone ausstellt. Es ist eine Ausstellung im Rahmen von Gunnar Fuchs, beruflicher Leiter des Kulturbüros der Stadt Weinheim, zeigt Fotos aus den Genres Straßenfotografie, Stadt und Menschen in Schwarz-Weiß. Es handelt sich sowohl um inszenierte Fotografien als auch spontane Aufnahmen der letzten zehn Jahre, einzelne Fotos sind in Paris in den 70er und 80er-Jahren entstanden. Er sagt: „Reportage und Portrait sind Themen, die nie an Aktualität verlieren und mich immer wieder herausfordern.“

Info: Café Bistro Frey – Freys Scheuer im Hinterhof, Hauptstraße 112, 69469 Weinheim

9.6.2020 – 17.7.2020, Öffnungszeiten Di, Mi, Sa 11:30-17:30; Do & Fr 11:00-22:00



Quelle: OFF//FOTO: street, urban, people – classical genres in b&w´