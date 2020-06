Waldsee – Gasaustritt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATwww.optikadam.de Bereits am 15.12.2019 ereignete sich ein Einbruch in das Hotel “Zum Prinzen” in der Hauptstraße. Der bislang unbekannte männliche Täter betrat gegen 23:56 Uhr den Eingangsbereich, wo er von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Er hebelte anschließend die Eingangstür auf und gelangte so in das Gebäude. Dort brach er weitere Türen auf ... Mehr lesen »