Speyer – Ware im Internet bestellt und nicht erhalten

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei warnt vor dreisten Internetbetrügern, die gerade jetzt Bürgerinnen und Bürgern mit vorgegaukelten, vermeintlich seriösen Webshops das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Zwischen dem 26.05 – 28.05.2020 fielen auch im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Speyer drei Personen solchen Betrügern zum Opfer, als sie über die Fake-Shops www.bobs-bau.de und www.baumarkt.expert online Gartenpools und einen Schirmständer bestellten, die Ware jedoch nie erhielten. Durch die Onlineüberweisung per Vorkasse an eine spanische Bankverbindung entstand den Kunden so ein Schaden in Höhe von 635 EUR.

Die Polizei gibt hinsichtlich sog. Fake-Shops folgende allgemeinen Warnhinweise: Vorsicht bei Überweisungen ins Ausland! Das Zielland der Überweisung ist an den ersten zwei Buchstaben der IBAN (DE für Deutschland) zu erkennen. Vorsicht bei Shops, die keine “.de” Domain haben! Die meisten bzw. gängigen deutschen Versandshops haben eine solche Domain. Versichern sie sich, dass auf der Homepage des Shops ein Impressum hinterlegt ist. Überprüfen sie die Shops / die angegebene Kontoverbindung in entsprechende Verbraucherschutzforen und anhand von Kundenrezessionen im Internet. Werden sie misstrauisch, wenn man als Zahlungsart nur Vorkasse auswählen kann!