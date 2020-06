Speyer – Schmuck verkauft und Geld entwendet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagvormittag, zwischen 11:00 und 12:00 Uhr, wurde ein 91-Jähriger auf dem Parkplatz eines Discounters in der Iggelheimer Straße von einem unbekannten Täter angesprochen, welcher ihm Schmuck zum Verkauf anbot. Der Geschädigte wählte zwei Schmuckstücke aus und bezahlte diese. Zu Hause bemerkte er dann, dass dabei 100 Euro Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Fahrzeug geben können, das von dem Täter benutzt wurde. Vermutlich handelt es sich um ein größeres weißes Fahrzeug, in welchem auch Pelzmäntel und Lederjacken gelagert waren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

