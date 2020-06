Mannheim-Rheinau/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Samstagnachmittag ein unbekannter Rollerfahrer im Stadtteil Rheinau. Der Unbekannte war gegen 14.30 Uhr mit seinem Motorroller in der Rohrhofer Straße in Richtung Edinger Riedweg unterwegs. Kurz vor einer Linkskurve überholte er ein Fahrzeug, im Kurvenbereich setzte er zunächst zum Überholen einer 44-jährigen Ford-Fahrerin an, brach den Vorgang jedoch ... Mehr lesen »