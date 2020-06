Mannheim – Alois Dallmayr Automaten-Service GmbH bleibt SVW Partner

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die in Langen ansässige Alois Dallmayr Automaten-Service GmbH hat als Vorreiter in der aktuellen schwierigen „Coronazeit“ sich weiter an die Blau-Schwarzen gebunden. Die Partnerschaft wurde langfristig und ohne Ligazugehörigkeit verlängert. „Wir sind bereits frühzeitig an den Verein herangetreten, dass wir uns eine Verlängerung der Partnerschaft vorstellen können. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun die Verlängerung bekannt geben können“, so Alois Dallmayr Automaten-Service GmbH Geschäftsführer Jochen Eggers. „Wir freuen uns, die Alois Dallmayr Automaten-Service GmbH weiterhin als Partner an der Seite der Buwe zu wissen. Damit setzen wir eine sehr vertrauensvolle Partnerschaft fort. Es ist ein großartiges Zeichen und zeugt von sehr vertrauensvoller und begeisterter Zusammenarbeit, dass in solch schwierigen Zeiten eine Partnerschaft langfristig verlängert wird. Dass der Vertrag unabhängig von der Ligazugehörigkeit verlängert wurde, zeigt den besonderen Charakter dieser Partnerschaft“, sagt SVW-Geschäftsführer Markus Kompp.

