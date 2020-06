Ludwigshafen – Zeugen melden Unfallflucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Dank zwei aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei Ludwigshafen eine Verkehrsunfallflucht aufklären. Die Zeugen hatten beobachtet, wie am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr ein Opel Astra in der Prager Straße gegen ein geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet ist. Die Zeugen meldeten den Unfall bei der Polizei und so konnte eine 31-jährige Ludwigshafenerin als mögliche Unfallverursacherin ermittelt werden. Die 31-Jährige hat außerdem keinen Führerschein. Gegen sie wird nun wegen der Verkehrsunfallflucht und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail