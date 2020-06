Ludwigshafen – Scheiben eingeschlagen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Kropsburgstraße schlugen Unbekannte am 08.06.2020 zwischen 18 Uhr und 22:45 Uhr die Fensterscheiben eine Mercedes-Benz ein. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail