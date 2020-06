Ludwigshafen – Fahrt unter Drogeneinfluss

Weingarten / südliche Weinstraße / Landau Weingarten (Pfalz) (ots) INSERATwww.optikadam.de Am 6.6.2020 gegen 11 Uhr rief eine unbekannte Frau bei einer 82 – Jährigen Frau in Weingarten an. Die Anruferin gab sich als Enkelin aus. Die Seniorin entgegnete daraufhin, dass sie keine Enkelin habe. Daraufhin wurde das Telefonat beendet. Nach entsprechenden Vermögenswerten beziehungsweise zur einer ... Mehr lesen »