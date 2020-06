Ludwigshafen – Einbruch in Firmengebäude

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Ludwig-Reichling-Straße ein. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Firmengebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch nicht genau bekannt was entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges in der Umgebung der der Ludwig-Reichling-Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail