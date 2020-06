Heidelberg-Pfaffengrund – Pferd auf Koppel verletzt aufgefunden – Zeugen gesucht!

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Anfang Juni ist die 25-jährige Polizeioberkommissarin Rebecca Fell (Bild) neue Leiterin des Polizeipostens Mühlhausen. Sie trat damit die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Klaus Widmaier an, der Anfang des Jahres zum Polizeiposten Meckesheim gewechselt war. Rebecca Fell wohnt im Nachbarort in Angelbachtal und begann 2012 in Bruchsal die Ausbildung bei der Polizei des Landes ... Mehr lesen »