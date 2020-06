Eberbach-Lindach -11-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eberbach-Lindach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 11-jähriges Mädchen wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Eberbach leicht verletzt. Das Mädchen war kurz nach 15 Uhr mit dem Fahrrad auf der Straße “Am Steinbusch” in Richtung Kastanienstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Nissan die Kastanienstraße. An der Einmündung zur Straße “Am Steinbusch” bemerkte er das mit dem Fahrrad von links kommende Mädchen. Dieses erschrak beim Erblicken des Fahrzeugs, verlor die Kontrolle über das Fahrrad und prallte gegen den Nissan. Anschließend stürzte die 11-Jährige über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe und anschließend auf die Fahrbahn. Dabei zog sich die Radlerin leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen konnte.

