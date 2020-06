Brühl – Neue Ladesäule ist betriebsbereit, Förderung durch Gemeinde endet

Brühl – Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Gemeindeverwaltung Brühl hat 2016 auf ihrem Parkplatz in der Kirchenstraße eine kostenfreie Ladesäule für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge installiert, mit dem Ziel, Brühler Bürger und Bürgerinnen den Umstieg auf E-Autos zur erleichtern. In der zunehmenden Strom-Abnahme sieht Bürgermeister Göck eine steigende Nutzung der Elektro-Mobilität und hofft, dass nach Beendigung des Förderzeitraumes nun auch die neue, kommerzielle Ladesäule der MVV Energie AG weiterhin so gut frequentiert wird. Schließlich plane die Gemeinde eine zweite in Rohrhof zu errichten.

Um ein E-Auto an den beiden 22-kw-Ladepunkten an der Kirchenstraße „betanken“ zu können, stehen zwei Ladevorgänge zur Verfügung:

Direktladen (ad-hoc Zugang)

● Scannen Sie den QR-Code auf dem Aufkleber mit Ihrem Smartphone oder geben Sie die angegebene Internetadresse ein.

● Geben Sie bei Bedarf Ihre Zahlungsinformationen an und starten Sie den Ladevorgang.

● Beenden Sie den Ladevorgang über Ihr Fahrzeug und stecken Sie das Ladekabel aus.

Laden per App

● Wählen Sie den gewünschten Ladepunkt in der App MVV eMotion oder alternativen Anbietern aus.

● Starten Sie den Ladevorgang in der App.

● Verbinden Sie Ihr Auto und die Ladestation mit dem Ladekabel.

● Beenden Sie den Ladevorgang über die App oder Ihr Fahrzeug und stecken Sie das Ladekabel aus.

Am einfachsten kann die neue Ladesäule über die kostenlose und werbefreie App MVV eMotion (aus dem Google Playstore oder dem Apple AppStore) genutzt werden. Selbstverständlich können auch andere Ladekarten aus dem Roaming-Verbund zu den Konditionen der jeweiligen Anbieter verwendet werden.