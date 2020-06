Speyer – Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Strafverfahren nach § 24a StVG leitete die Polizei Speyer am Sonntag gegen einen 23jährigen Portugiesen ein, der in der Schifferstadter Straße am Mitfahrerparkplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellte die Streife drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Mercedes-Fahrer fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 23-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherstellung der Kosten des Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Sicherheitsleistung einbehalten. Die Fahrzeugschlüssel des Mercedes wurden an einen fahrtüchtigen Bekannten des 23-Jährigen ausgehändigt.

