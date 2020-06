Mannheim – Fahrzeug eines “Ambulanten Pflegedienstes” mutwillig beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mutwillig beschädigt wurde ein Seat eines “Ambulanten Pflegedienstes”, als er zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 5 Uhr in der Pyramidenstraße abgestellt war. Beide Außenspiegel waren abgeschlagen, alle vier Reifen waren zerstochen, ein Frontscheinwerfer war eingeschlagen und eine große Delle war durch einen tritt in die Fahrertür deutlich sichtbar. Der Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung auf rund 5.000.- Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail