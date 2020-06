Schwetzingen – Bryan Ferry im Schlossgarten Schwetzingen: Terminverschiebung auf Sommer 2021!

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund der aktuellen Lage und der Verordnung der Bundesregierung, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, werden die Musik im Park Open Air Konzerte in Schwetzingen in diesem Sommer nicht wie geplant stattfinden können. Das betrifft auch das Konzert von Bryan Ferry, das für Samstag, 1. August 2020, angekündigt war.

Dieses Konzert wird um genau ein Jahr verschoben und findet am Sonntag, 1. August 2021, in Schwetzingen im Schlossgarten statt. Bereits erworbene Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit oder können in den nächsten Wochen gegen einen Wertgutschein umgetauscht werden, der für ein anderes Angebot des Veranstalters Provinztour Konzert- und Theateragentur GmbH & Co. KG eingelöst werden kann.

Roxy Music-Gründer Bryan Ferry ist ein Ausnahmekünstler. Nur wenige haben in ihrer Karriere so viel gewagt und ausprobiert wie er. Doch er ist sich immer treu geblieben und das auf eine bemerkenswert souveräne Art und Weise. Dass er auch ohne Roxy Music kann, beweist der Sänger und Songschreiber seit jeher auch auf seinen Soloplatten.

Über die Jahre interpretierte er Perlen des ‚Great American Songbook‘ und von Bob Dylan, widmete sich seiner zweiten großen Liebe, dem Jazz, und bewies durch Kooperationen mit Leuten wie DJ Hell, Groove Armada oder einem Remix-Album, dass er den Anschluss an aktuelle Strömungen nicht verloren hat.

Karten für das Konzert von Bryan Ferry gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de.

Ticket Hotline: 06 21 / 10 10 11

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.