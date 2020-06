Ludwigshafen – Störung der Telefonanlage bei der Polizei ist behoben

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Anwohner der Maxburgstraße in Dudenhofen beobachtete am Montagmorgen gegen 00:47 Uhr eine männliche Person, die Gartenmöbel aus einem Nachbargrundstück zu einem in der Nähe abgestellten Fahrrad mit Anhänger verbrachte, um diese offensichtlich zu entwenden. Vermutlich fühle sich die Person dabei jedoch gestört, so dass sie von ihrem Vorhaben ab- und die Gartenmöbel ... Mehr lesen »