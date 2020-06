Kreis Bergstraße – Bewegungstipps für zuhause DRK-Übungsleiterin Lili Conrad gibt Tipps, wie sich Senioren auch zuhause aktiv bewegen können.

Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bewegungsprogramme für Senioren, wie „Fit mit Gymnastik“ und „Tanz mit – bleib fit‘“ des DRK Bergstraße müssen seit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus pausieren. Da sich die Teilnehmer*innen der Angebote schon einige Wochen nicht mehr zu den gemeinsamen Übungsstunden treffen konnten hat die Übungsleiterin Lili Conrad ein kleines Bewegungsprogramm für zuhause geschrieben. Sie sind einfach gehalten, so dass jeder mitmachen und sie zuhause im Wohnzimmer, Hof oder Garten durchführen kann.

Die Bewegungsübung für zuhause:

Wir stehen aufrecht – locker in den Knien – die Füße eine Handbreit auseinander

Schritt 1: Gehen am Platz

Schritt 2: Schneller am Platz gehen, Knie dabei etwas anheben, angewinkelte Arme mitschwingen

Schritt 3: rechtes Knie hoch mit der linken Hand auf das rechte Knie tippen, im Wechsel rechts und links

Schritt 4: Wir bleiben ruhig stehen und kreisen die Schultern nach hinten

Schritt 5: Arme zur Seite ausstrecken, Hände auf die Schulter legen, Oberkörper nach rechts und links drehen

Schritt 6: Den rechten Arm schwingen, der Hand nachschauen, dann linker Arm schwingen – abwechselnd rechts und links

Schritt 7: Arme zur Seite hängen lassen, dann den Rumpf beugen nach rechts und links, das heißt, der Arm schiebt am Bein entlang Richtung Knie

Schritt 8: Fersen anheben, Zehenspitzen bleiben auf dem Boden, abwechselnd rechts und links

Schritt 9: mit dem Fuß nach vorn tippen, rechts und links im Wechsel

Schritt 10: die Arme seitlich nach oben nehmen, nach vorn runter auf die Oberschenkel, dann Oberkörper Wirbel für Wirbel abrollen, Hände locker nach unten hängen lassen, Wirbel für Wirbel wieder aufrollen Lili Conrad empfiehlt jede Übung zehn Mal zu machen, man kann auch mehr oder weniger Übungen machen, ganz wie es körperlich möglich ist.

Information:

Durch eine regelmäßige Teilnahme an der Seniorengymnastik kann eine starke Verbesserung der Armkraft erzielt werden. Ausdauer und Beweglichkeit werden verbessert. Es können laut einer Studie auf die körperliche Leistungsfähigkeit positive Effekte erzielt werden, die für die Aufrechterhaltung von Selbstständigkeit und sozialer Teilhabe immense Bedeutung haben. Spaß und Freude, der Umgang mit Gleichgesinnten, gemeinsames Lachen und Unternehmungen gehören auch dazu. Das DRK Bergstraße informiert, wenn die Bewegungsangebote wieder vor Ort stattfinden können.