Heidelberg – Wer verdient für sein Engagement die Heidelberger Bürgerplakette? Vorschläge noch bis zum 15. Juni 2020 willkommen!

Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 19. September 2020, heißt es im Schnittpunkt von Baden, Hessen und der Pfalz wieder: „Wir schaffen was!“ Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar geht in die siebte Auflage. Die Corona-Pandemie mit Sicherheitsauflagen, Mindestabstand und Hygieneregeln erfordert in diesem Jahr jedoch eine angepasste Vorgehensweise bei der Umsetzung der geplanten Projekte. INSERATwww.optikadam.de Wie ... Mehr lesen »