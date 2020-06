Eberbach-Waldwimmersbach – Beißvorfall zwischen zwei Hunden

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 29-jähriger Mann begrapschte am Sonntagmittag am Hauptbahnhof in Weinheim zwei Frauen. Zunächst näherte sich der Mann am Bahnsteig einer 16-Jährigen, umklammerte sie von hinten und griff ihr kräftig an die Brüste. Als die Geschädigte um Hilfe rief, eilten mehrere Passanten herbei und forderten den 29-Jährigen auf, von dem Opfer abzulassen. Da dieser ... Mehr lesen »