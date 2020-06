Mannheim – Statement von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zum von der Regierungskoalition beschlossenen Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte beschädigten von Mittwoch (03.06.2020) auf Donnerstag (04.06.2020) Teile der Außenfassade des Bürgerhauses in der Edigheimer Straße im Stadtteil Oppau. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . INSERATwww.optikadam.de »