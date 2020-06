Ludwigshafen – Tag der Organspende am 06. Juni: Marion Schneid / Dr. Christoph Gensch: Jeder von uns kann Leben retten

Mainz / Ludwigshafen

Nach wie vor sterben in Deutschland täglich Menschen, weil es nicht genug lebensrettende Organspenden gibt. Die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Marion Schneid, und der gesundheitspolitische Sprecher, Dr. Christoph Gensch, nehmen den Tag der Organspende (6. Juni 2020) zum Anlass, um auf die vielen Schicksale

aufmerksam zu machen und für die Bereitschaft zur Organspende zu werben.

Dr. Christoph Gensch: „Jeder von uns kann ein Lebensretter sein und es ist unsere Aufgabe, die Menschen genau dafür zu sensibilisieren. Aufklärung und Information zu Organtransplantationen sind ein fortwährender Prozess,

den wir intensiv vorantreiben müssen – parteiübergreifend. Denn diejenigen, die auf ein Spender-Organ warten, haben keine Zeit, ihnen muss schnell geholfen werden.“

Marion Schneid: „Es ist eine Lebensfrage, ob man persönlich bereit ist Organe zu spenden oder nicht, im doppelten Sinn – schließlich geht um das eigene Leben und das Leben eines anderen. Die Bereitschaft zur Organspende ist in unserer Gesellschaft grundsätzlich vorhanden. Das ist gut und wichtig, allerdings sind wir noch weit davon entfernt, dass die Bereitschaft zur Organspende zur Normalität gehört. Gesundheit geht uns alle an und wir wollen Leben retten. Zum Tag der Organspende ist es wichtig, dass wir genau darauf aufmerksam machen.“