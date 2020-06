Ludwigshafen – Einbruch scheitert

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte versuchten in eine Erdgeschosswohnung im Neustadter Ring einzubrechen. Das Vorhaben die Terrassentür aufzuhebeln scheiterte, sodass lediglich nur Sachschaden an der Tür entstand. Der Tatzeitraum kann nicht genau ermittelt werden. Die Einbruchspuren wurden am Mittwoch (03.06.2020) gegen 13.15 Uhr festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

