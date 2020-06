Ludwigshafen – Bewerbungsstart an der #HWG LU

Luwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Bewerbungen für zulassungsfreie Bachelorstudiengänge und Masterprogramme der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) zum Wintersemester 2020/2021 über das Bewerbungsportal der Hochschule sind ab sofort möglich; Bewerbungen für zulassungsbeschränkte Vollzeit-Bachelorstudiengänge über die zentrale Bewerbungs-Plattform Hochschulstart/DoSV sind aufgrund der momentanen Situation auf Anfang Juli verschoben.

Ab sofort können sich Studieninteressierte für zulassungsfreie Bachelorstudiengänge und Masterprogramme über das Bewerbungsportal der Hochschule um einen Studienplatz für das Wintersemester 2020/21 in Ludwigshafen bewerben. Bei den zulassungsbeschränkten Vollzeit-Bachelorstudiengängen, die über die zentrale Bewerbungsplattform Hochschulstart (DoSV) laufen, kommt es aufgrund der Corona-Krise und der damit einhergehenden Auswirkungen auf die diesjährigen Abiturprüfungen dagegen zu Änderungen. Hier ist eine Bewerbung voraussichtlich erst ab Anfang Juli 2020 möglich. (www.hochschulstart.de)

Aufgrund des verschobenen Bewerbungszeitraums verschiebt sich auch der Semesterstart für Erstsemester: Vorlesungen für das Wintersemester 2020/21 für Bachelorstudierende in den Vollzeitprogrammen im ersten Fachsemester beginnen an der HWG LU, ebenso wie an allen anderen rheinland-pfälzischen Hochschulen, nach derzeitigem Stand am 2. November 2020. Die Vorlesungen für Studierenden der höheren Semester starten dagegen voraussichtlich plangemäß am 28. September 2020.

Für das Wintersemester 2020/2021 ist derzeit ein Mix aus Digital- und Präsenzlehre vorgesehen.

Einen guten Überblick rund um den Studieneinstieg und das Studienprogramm der HWG LU bietet unsere Landingpage für Studieninteressierte

https://lust-aufs-studium.hwg-lu.de/

Nähere Informationen zur Bewerbung finden Sie auf den Seiten des StudierendenServiceCenters der Hochschule

https://www.hwg-lu.de/service/studierendenservicecenter-ssc/fuer-studieninteressierte.

Nähere Informationen zu Studienform, Fristende, Numerus Clausus etc. zu einzelnen Studiengängen der Hochschule finden Sie außerdem

https://www.hwg-lu.de/service/studierendenservicecenter-ssc/fuer-studieninteressierte/uebersicht-studienangebot.html

