Ludwigshafen – NACHTRAG: Auto landet auf dem Dach – Mann behindert Unfallaufnahme

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Wikingern und Piraten wird das diesjährige Strandbadfest auf der Leinwand des Frankenthaler Autokinos gefeiert. Mit fünf Filmen an zwei Tagen taucht das Frankenthaler Strandbadfest@Autokino – „47 Meters Down: Uncaged" – tief unter das Meer und sinkt mit „Aquaman" noch weiter in die Tiefe hinab. Etwas mehr an Land bleibt ... Mehr lesen »