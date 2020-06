Landau – Kulturtage 2020

Landu/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Landkreis Südliche Weinstraße veranstaltet vom 4. bis 13. September 2020

seine alljährlichen Kulturtage. Der aktuellen Situation entsprechend selbstverständlich unter stark veränderten Bedingungen. Die schon geplanten Veranstaltungen zu unserem Kulturtage-Thema „Poesie“ werden in das kommende Jahr verschoben. Wir wollen jedoch unserer Aufgabe der Kulturförderung, der Unterstützung der Kulturschaffenden und der Ermöglichung der Teilhabe am kulturellen Leben auch oder gerade in diesen besonderen Zeiten gerecht werden. Wir würden dies gerne mit Ihnen gemeinsam tun! Deshalb suchen wir Autorinnen und Autoren jedes Genres und Kulturschaffende, die Lesungen und/oder Kleinkunst-Darbietungen in Pflegeheimen, Kinder- und Jugenddörfern und ähnlichen Einrichtungen aufführen.

Gemeinsames Erleben von Kultur ist heute wichtiger denn je. Literatur prägt im Besonderen unseren Blick auf die Welt. Sie reagiert und antwortet auf gesellschaftlich relevante Themen und bietet Lebenserfahrungen, Welterfahrungen und deren Deutungen, mit allen Ausdrucksmöglichkeiten unserer Sprache, die uns verbindet. Bringen Sie sich mit Ihren Ideen ein und helfen Sie uns, Kultur zu den Menschen zu bringen, die von den Einschränkungen der Krise besonders betroffen sind. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, schreiben Sie an Andreas Linnenfelser von unserem Kulturtagebüro, Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, 76820 Landau bzw. per E-Mail: andrea.linnenfelser@suedliche-weinstrasse.de.