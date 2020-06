Germersheim – Neuer Internetauftritt der Abfallwirtschaft im Landkreis Germersheim

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Internetauftritt der Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim ist überarbeitet worden. Klar strukturiert, übersichtlich und für die Nutzung per Smartphone optimiert, so sind alle Abfallthemen auf der neuen Website unter www.kreis-germersheim.de/abfallwirtschaft dargestellt. Ab Montag, 8. Juni ist sie online. „Die Homepage unserer Abfallwirtschaft wurde in den vergangenen Jahren intensiv besucht“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel. „Mit mehr als 3000 Zugriffen pro Monat, ist sie inzwischen ein wichtiges Medium für die Bürger geworden. Mit dem neuen Internetauftritt wird die Nutzung verbessert. Natürlich wird auch dem sich wandelnden Nutzerverhalten Rechnung tragen. So ist der neue Auftritt für die Benutzung per Smartphone optimiert. Ganz wichtig ist daher die Übersichtlichkeit. Ein weiteres Ziel war die Bereitstellung von Informationen weiter zu verbessern und schneller abrufbar darzustellen“, so Fritz Brechtel.

Bereits auf der Startseite findet man alle Themen klar strukturiert. Zum einen die verschiedenen Entsorgungswege unterschieden nach Abholung oder Selbstanlieferung, sämtliche Ansprechpartner und die Wertstoffhöfe mit Adressen und allen relevanten Informationen. Bemerkenswert ist der Punkt „Abholung klappt nicht“, der bei Abfuhrproblemen schnelle Hilfe anbieten soll. Mit einem Klick ist man auch bei Sperrmüll auf Abruf. Hier kann man die Anforderung per E-Mail nutzen oder aber die angegebene Telefonnummer. Erweitert ist der Punkt Online-Service mit noch mehr interaktiven Angeboten. Hier findet man u.a. die Formulare für An-, Um- und Abmeldung. Ebenso die Abfalltermine. Sie können in verschiedenen Varianten dargestellt werden und sind je nach Wunsch abrufbar in tabellarischer Auflistung oder als PDF in Form des gedruckten Kalenders. Zudem können die Abfuhrtermine als ICS Export in die elektronischen Kalender integriert werden. Der bewährte Denkdran Service wird, wenn gewünscht, weiterhin per E-Mail rechtzeitig an die Abfalltermine erinnern.

Mit Hilfe des Gebührenrechners können Interessierte sich auf Basis der Tonnengröße und der Anzahl der Leerungen einen schnellen Überblick über den Preis der verschiedenen Tonnenvarianten verschaffen, um so für sich die optimalen Tonnengrößen zu finden. Die Schenkundtausch Börse und auch die Bodenbörse für Erdaushub stehen auch im neuen Auftritt weiterhin für Anbieter und Suchende bereit. „Wir hoffen natürlich“, so Landrat Dr. Brechtel, „dass der neue Internetauftritt der Abfallwirtschaft den Bürgern den Umgang mit den inzwischen sehr umfangreichen Abfallthemen erleichtert und einen noch schnelleren direkten Kontakt der Bürger mit der Verwaltung gewährleistet.“