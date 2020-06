Germersheim – Kreisverwaltung sorgt bei Musik- und Blasorchestern für Erleichterung – Freiluft-Proben ab sofort erlaubt

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem sich die Kreisverwaltung in Germersheim mit einem schriftlichen Appell an die Landesregierung für die Erlaubnis von Freilicht-Proben für Blaskapellen eingesetzt hatte, kam jetzt die Antwort aus Mainz. Landrat Dr. Fritz Brechtel freut sich, dass das Land Rheinland-Pfalz in der Antwort für Klarheit gesorgt hat: „Wir folgen Ihrer Einschätzung, dass Musikproben von Blasmusikvereinen im Freien unter Einhaltung eines Mindestabstands von drei Metern zulässig sind. So hat es uns das Land mitgeteilt und ist damit unsere Einschätzung und Empfehlung uneingeschränkt gefolgt.“ Brechtel geht nach einem weiteren Gespräch mit der Landesregierung davon aus, dass ab 10. Juni auch Chorproben erlaubt sind und zudem Konzepte für die Wiederaufnahme von Proben in Innenräumen vorliegen und damit weitere Lockerungen möglich sein werden. „Das alles geschieht vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht plötzlich ansteigt. Noch immer bewegen wir uns bei allen Lockerungsmaßnahmen auf dünnem Eis“, warnt Brechtel.

Sollten Unterstände vorhanden sein, die nach allen Seiten offen sind, so ist laut Landesregierung auch hier das Proben unter Einhaltung der Mindestabstände gestattet. Für die unzähligen Menschen, die sich landesweit in Orchestern als Musiker engagieren und seit Wochen nicht mehr zur Probe gehen konnten, eine durchaus erfreuliche Entwicklung. Auf Facebook hatte Brechtel in seinem Profil die Menschen dazu aufgerufen seinen Appell zu unterstützen. Nahezu 200 Personen haben sich daraufhin gemeldet und ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht, dass sie in der Vergangenheit keine Möglichkeit hatten ihr Instrument innerhalb eines Ensembles zu spielen.“ „Wir dürfen bei allen Maßnahmen, die das soziale und wirtschaftliche Zusammenleben regeln, die Kultur nicht vergessen“, mahnt Germersheims Kreischef, Dr. Fritz Brechtel.