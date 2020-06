Frankenthal – Fahrbahnsperrung in der Carl-Theodor-Straße wegen Kranarbeiten am 15., 16. und 17. Juni

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Kranarbeiten vom 15. bis 17. Juni wird die Fahrbahn in der Carl-Theodor-Straße in Höhe des Anwesens Nummer 8, zwischen Europaring und Karolinenstraße, zeitweise voll gesperrt. Die Arbeiten finden am 15. und 16. Juni jeweils von 7.30 bis 17.30 Uhr und am 17. Juni von 7.30 Uhr bis 13 Uhr statt. Der Verkehr wird von Osten kommend über Europaring, Neumayerring und Schmiedgasse und von Westen kommend über Foltzring und Kanalstraße umgeleitet. Entsprechende Beschilderung wird angebracht.

Die Verwaltung bittet um Beachtung und Verständnis.