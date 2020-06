Frankenthal – Diebstahl von Ladefläche eines Arbeitsfahrzeugs

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch 03.06.20, 18:00 Uhr auf Donnerstag 04.06.20, 05:55 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Werkzeugkiste, auf der Ladefläche eines Opel Movano, welcher in der Mahlastraße, vor dem dortigen Achat-Hotel geparkt war, auf. Aus der Kiste wurde diverses Werkzeug im Gesamtwert von ca. 2500 EUR entwendet. Täterhinweise liegen keine vor. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

