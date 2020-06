Bobenheim-Roxheim – Pkw beschädigt und Unfallörtlichkeit verlassen

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 04.06.20, im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr, stellte die Geschädigte ihren schwarzen Hyundai, im Deichweg in Höhe Hausnummer 10 ab. Als sie nach einigen Stunden zu ihrem Pkw zurückkommt, stellt sie einen Schaden an Kühlergrill und Stoßstange fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihren Pkw vermutlich beim Ein-/ Ausparken und verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne seine Beteiligung bekannt zu geben. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

