Speyer – Alkoholisiert von dem Pedelec gestürzt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Diverse Schürfwunden zog sich ein 65-jähriger Mann beim Sturz von einem Pedelec zu. Der Mann fuhr am Mittwochabend auf dem Fahrradstreifen der Auestraße in Richtung Wormser Landstraße in Speyer, geriet hierbei ins Schleudern, stieß mit einem Werbeschild zusammen und stürzte. Da der Atemalkoholtest einen Wert von 1,95 Promille ergab, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt. Zur weiteren medizinischen Behandlung kam er in das Krankenhaus.

