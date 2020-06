Mannheim – Unvorsichtig den Fahrstreifen gewechselt – zwei Leichtverletzte – 20.000 Euro Sachschaden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwoch um 14.30 Uhr an der Kreuzung Casterfeldstraße/Helmerstraße. Ein 70-jähriger BMW-Fahrer aus Bensheim war auf der Linksabbiegespur stadtauswärts unterwegs und wechselte auf den mittleren Geradeausfahrstreifen. Dies hatte zur Folge, dass er mit dem Skoda eines 51-jährigen Fahrers aus Mannheim kollidierte. Bei dem Unfall wurde die 66-jährige Beifahrerin im BMW sowie der 51-Jährige leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die beiden Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail