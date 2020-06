Mannheim – Stadtverwaltung bereitet Bäder für Öffnung vor

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Stadtverwaltung Mannheim hat die vier Freibäder in den letzten Wochen für eine Öffnung vorbereitet. Sobald die Verordnung und die Regelungen für eine Öffnung der Freibäder auf Landesebene getroffen und diese an die Kommunen kommuniziert sind, kann das Mannheimer Bäderkonzept für die Öffnung der Freibäder angepasst und umgesetzt werden. Seit dieser Woche finden die letzten Arbeiten in den Freibädern statt. Es werden beispielsweise die Schwimmbecken geheizt sowie die Aufenthaltsbereiche gereinigt und für den Publikumsverkehr vorbereitet. Sofern es die Corona-Verordnung des Landes zulässt, sollen die vier Mannheimer Freibäder in der KW 25 für die Badegäste wieder öffnen.

Quelle Stadt Mannheim