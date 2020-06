Ludwigshafen – Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag gegen 14 Uhr entwendete ein 17-jähriger Ludwigshafener in einem Supermarkt in Ruchheim Lebensmittel im Wert von 5,- EUR. Als der 17-Jährige durch den Verkaufsleiter zur Rede gestellt wurde, schlug der Jugendliche diesem ins Gesicht. Der Verkaufsleiter warf den Jugendlichen daraufhin zu Boden und es kam zu einer Rangelei, wodurch beide leichte Verletzungen davontrugen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail