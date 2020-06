Ludwigshafen – Erstmeldung: Brand in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Heute Nachmittag kam es zu einem Brand in der Bürgermeister Grünzweig Straße in Ludwigshafen. In einem Mehrfamilienhaus ist in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Dank des schnellen Eingreifens der Ludwigshafener Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.

Aktuell ist die Feuerwehr vor Ort um die Wohnung zu entlüften. Eine Umleitung für den Verkehr ist aktuell eingerichtet.

Im Einsatz sind Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte.



