Heidelberg – Kirchheim: Wilhelm-Grieser-Straße bis 28. August 2020 gesperrt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Wilhelm-Grieser-Straße in Kirchheim finden auf Höhe der Hausnummern 20 und 22 private Hochbaumaßnahmen statt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 28. August 2020. In dieser Zeit muss die Einbahnstraße für den Auto- und Radverkehr voll gesperrt werden. Die Einfahrt von der Lochheimer Straße kommend bis zur Baustelle bleibt dabei frei. Wendemöglichkeiten gibt es keine. Im Baustellenbereich werden für das Be- und Entladen der Baustellenfahrzeuge Halteverbotszonen eingerichtet. Fußgängerinnen und Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeführt.

