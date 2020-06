Frankenthal – VarioPark baut dritten Gewerbepark in Frankenthal

Frankenthal / Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

VarioPark erwirbt Grundstück für den Bau eines Gewerbeparks in Frankenthal

▪ VarioPark erwirbt das Gelände Adam-Opel-Straße 22 im

Frankenthaler Unternehmenspark Nord

▪ Innovativer Gewerbepark mit ca. 6.200 m² Nutzfläche

▪ Baubeginn voraussichtlich 2021

Die VarioPark GmbH hat das Grundstück AdamOpel-Straße 22 in Frankenthal gekauft und wird dort einen Gewerbepark bauen.

Auf einer Fläche von rund 10.550 m² entsteht ein aus zwei Gebäuden bestehender Gewerbepark-Komplex mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 6.200 m². Das Besondere: Die Flächen sind flexibel teilbar und können

multifunktional von kleinen und mittelständischen Gewerbebetrieben bis hin zu Großhändlern, die einen Showroom, Großhandelsfläche oder ein Reparaturzentrum benötigen, genutzt werden. Es stehen Flächen von ca. 400 m² bis

maximal zusammenhängend 3.100 m² zur Anmietung zur Verfügung. Mit den Bauarbeiten beginnt VarioPark in 2021. Die Immobilie wird nachhaltig errichtet. Neben dem autarken, CO2-neutralen Gebäudebetrieb durch eigene Photovoltaikanlagen legt VarioPark hohen Wert auf Ressourceneffizienz im Betrieb, nachhaltige Gebäudeeigenschaften und alternative Mobilitätskonzepte.

VarioPark baut im Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Die VarioPark GmbH wurde im Jahr 2017 gegründet. Mit dem Erwerb des Frankenthaler Grundstücks verfolgt das Unternehmen konsequent seine Expansionsstrategie im südwestdeutschen Raum. In Frankenthal entsteht der

dritte Gewerbepark nach Bensheim und Pfungstadt (beide in Hessen). „Mit dem Erwerb des Frankenthaler Grundstücks ist es uns gelungen, unsere Präsenz kontinuierlich in der Metropolregion Rhein-Neckar auszubauen. In Frankenthal

haben wir für unseren Gewerbepark optimale Standortbedingungen“, so Geschäftsführer Ralph Gumb. „Neben einem attraktiven Branchenmix und einer vielfältigen Mischung aus Global Playern und innovativen KMUs bietet der

Wirtschaftsstandort Frankenthal eine für unser Konzept optimale Infrastruktur.“

Mit ihrem modularen Gewerbepark trägt die VarioPark GmbH dem zunehmenden Bedarf an flexiblen Flächen Rechnung. Gumb wendet sich mit seinem Angebot an ein breites Spektrum von Zielgruppen, denn VarioPark bietet die

Möglichkeit, Logistik-, Lager-, Ausstellungs- oder Produktionsflächen mit Büros zu kombinieren. Die Flächen können hinsichtlich Ausstattung und Aufteilung an den individuellen Bedürfnissen der Mieter ausgerichtet werden. „Innerhalb der VarioParks können die Mieter bei Bedarf schnell und einfach weitere oder größere Flächen anmieten und sich so unkompliziert neuen Marktbedingungen anpassen“, erläutert Gumb.

Insgesamt sind bis zu 14 Einheiten in modularer Bauweise vorgesehen. Trotz Standardisierung können noch während der Bauphase mieterspezifische Anpassungen erfolgen – maßgeschneiderte Lösungen sind jederzeit möglich.

Bei der Suche und Auswahl der Grundstücke konzentriert sich das Unternehmen je nach Lage und Region auf Liegenschaften ab 5.000 bis 12.000 m², die entsprechendes Entwicklungspotenzial aufweisen, verkehrstechnisch gut

angebunden und möglichst multimodal erreichbar sind. VarioPark errichtet die Gewerbeparks sowohl auf neu erschlossenen Grundstücken als auch auf Brachflächen, die einer Revitalisierung und neuen Nutzung zugeführt werden.

Über das Unternehmen

Als Projektentwickler realisiert VarioPark aus ungenutzten, brachliegenden Grundstücken innovative Gewerbeparks für Unternehmensgründer und kleine bis mittlere Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Das Unternehmen

bietet flexible und erweiterbare Raumangebote in qualitativ hochwertigen und bezugsfertigen Hallensegmenten. VarioPark Gewerbeflächen werden infrastrukturell, technisch und wirtschaftlich individuellen Anforderungen gerecht

und befinden sich an Top-Standorten.

Mit Geschäftsführer Ralph Gumb stehen über 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und fundierte Projektentwicklungskompetenzen aus rund 850.000 m² bereits realisierten Gewerbeflächen hinter der VarioPark GmbH. Als

Geschäftsführer und Gesellschafter der MP Holding – einem der führenden Projektentwickler moderner Logistikimmobilien in Deutschland – setzt der 54-Jährige nun ebenfalls seine Expertise für den Aufbau innovativer Gewerbeparks

für kleine und mittlere Unternehmen ein.

Quelle: VarioPark GmbH / Foto Ralph Gumb Geschäftsführer

