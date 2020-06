Neustadt an der Weinstraße – Neuer Infokasten VdK Lachen-Speyerdorf-Duttweiler

Neustadt an der Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. „Jetzt sind wir wieder sichtbar“, freut sich Hildrun Siegrist, die Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Lachen-Speyerdorf-Duttweiler. Seit dem vergangenen Dienstag informiert der Ortsverband über seine Termine und Ansprechpartner mit einem Informationskasten an der Konrad-Freitag Straße zwischen Lidl und Bäckerei in Lachen-Speyerdorf. Eine Verlegung des Schaukastens war durch die Baustelle am Jahnplatz notwendig geworden. „Wir danken der WEG Neustadt, dass sie uns ein Plätzchen auf ihrem Grundstück zugestanden hat“, so Siegrist.

