Mannheim – BigCityBeats WORLD CLUB DOME! From Germany to the World – The alternative Las Vegas Edition in 2020

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 05./06./07. Juni 2020 sollte die Las Vegas Edition des BigCityBeats WORLD CLUB DOME in der Commerzbank-Arena Frankfurt stattfinden, die aus bekannten Gründen abgesagt wurde. Dennoch hat sich das Team um BigCityBeats CEO Bernd Breiter die Köpfe zermartert, wie man trotzdem den Glamour von Las Vegas am WORLD CLUB DOME Wochenende versprühen kann. Heraus gekommen ist ein Mix aus realer und virtueller Las Vegas Edition – drei Tage der größte Club der Welt auf allen Channels und für alle Sinne aus dem Netz, aus Mannheim LIVE, aus dem Stadionbad LIVE und in die ganze Welt.

Las Vegas – das ist die Welthauptstadt des Entertainments, das sind Millionen funkelnde Lichter, die größten Casinos der Welt und die besten Legenden des Show Business. Diesen Spirit holt BigCityBeats nach Deutschland – live zu erleben am ersten Juni-Wochenende 2021! Doch auch schon in diesem Jahr findet die Las Vegas Edition mit internationalen Superstar-DJs statt – in abgewandelter Form: im Netz als Stream und als Drive-In auf dem riesigen Parkplatz vor den Mannheimer Maimarkthallten.

Los geht es bereits am Freitag dem 5. Juni 2020, dem ursprünglichen Opening-Day des „größten Clubs der Welt“. Hier findet im Rahmen des Livestreams auf bigCItyBeats.FM und den YOU FM BigCItyBeats die erste virtuelle Record-Release-Party statt. Gefeiert wird die Veröffentlichung der „BigCityBeats WORLD CLUB DOME Vol. 32“ Label-Kopplung und ab 18.00 Uhr im Stream auf www.worldclubdome.com und ab 20.00 Uhr LIVE auf youFM.

Die Erfolgs-Compilation von BigCityBeats, die es nahezu immer auf die obersten Spitzenposition der Charts schafft, steht dieses Jahr unter dem Motto „Las Vegas Edition“ und liefert viele Tracks und Artists, die beim WORLD CLUB DOME aufgelegt hätten. Der perfekte Warm-up-Sound zum großen BigCityBeats WORLD CLUB DOME-Digital-Weekend.

