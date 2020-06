Mannheim – Adler verlängern mit Eisenschmid bis 2023

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben den Vertrag mit Markus Eisenschmid um drei Jahre verlängert. Damit schnürt der deutsche Nationalstürmer bis 2023 seine Schlittschuhe für die Kurpfälzer. Der Kontrakt wurde noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie aufgesetzt, allerdings galt es bis zuletzt, gewisse Fristen abzuwarten. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen Spieler mit dem Kaliber von Markus weiter für die Adler begeistern können. Er ist ein wichtiges Puzzlestück für unsere Kaderplanung in den nächsten Jahren. Mit seinen Fähigkeiten auf dem Eis und seiner Einstellung zur täglichen Arbeit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil und ist für jeden Spieler ein echtes Vorbild“, äußert sich Adler-Manager Jan-Axel Alavaara zur Weiterverpflichtung des 25-Jährigen. „Mannheim ist eine tolle und sehr professionelle Organisation. Ich habe meine größten Erfolge hier gefeiert, zuletzt mit den Verletzungen aber auch schwere Phasen gehabt. Doch auch in dieser Zeit wurde sich gut um mich gekümmert. Das war wichtig für mich. Ich komme mit allen Verantwortlichen aus, habe meinen Platz in der Kabine. Der Wohlfühlfaktor passt und hat eine entscheidende Rolle bei meiner Entscheidung gespielt“, so Eisenschmid selbst zu seiner Vertragsverlängerung.

Quelle: Text u. Bild: „AS Sportfoto / Sörli Binder“