Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Inkrafttreten der 8. Corona-Bekämpfungs-verordnung ist in Rheinland-Pfalz die Nutzung von Schwimm- und Spaßbädern im Freien wieder gestattet – unter strengen Auflagen. Täglich 5 Zeitfenster à 2 Stunden Ab Montag, 15. Juni 2020, 7:00 Uhr startet das Freibad am Prießnitzweg in Landau mit täglich fünf Zeitfenstern in die Badesaion 2020. So können Besucherinnen ... Mehr lesen »