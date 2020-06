Landau – Aktuelle Öffnungszeiten für die Annahmestellen für Grünabfälle im Landkreis Südliche Weinstraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Einbruch in zwei Firmengebäude Über das Pfingstwochenende wurde in zwei Firmengebäude in der Achtmorgenstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen an einem Firmengebäude die Tür und am benachbarten Firmengebäude ein Fenster auf, um so in die Büros zu kommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Gebrauchsgegenstände und eine kleine Menge Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden ... Mehr lesen »