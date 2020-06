Heidelberg – Halle02: Gönnt euch “die kleine Freiheit” ab heute!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 4. Juni, ab 18 Uhr heißt es nach beinahe drei Monaten Abstinenz endlich wieder ein bisschen Freude in der KLEINEN FREIHEIT direkt vor der halle02. Ab dann heißt es stets an Donnerstagen, Freitagen und Samstagen immer wenn die Sonne scheint! wird geöffnet (18 – 22 Uhr). Mit viel Liebe, Einsatz und Spirit hat das Kern-Team der halle02 den Außenbereich KLEINE FREIHEIT in eine urbane Oase verwandelt: Viel Sand, gewohnt gute Musik und leckere Drinks warten darauf, von den Gästen ausgekostet zu werden. Vieles ist wie früher im FREIen, einiges ein wenig anders: in der KLEINEN FREIHEIT kann man künftig ausschließlich mit EC-/Kreditkarte oder per PayPal bezahlen, Plätze müssen nicht reserviert werden, allerdings muss man sich mit dem Smartphone schnell und einfach vor Ort registrieren. Neu ist auch, dass ein Mindestverzehr von 8 € erhoben wird, damit das Ganze wirtschaftlich abgebildet werden kann.

Weitere Gimmicks und Überraschungen hält das Kern-Team der halle02 vor Ort für seine Gäste bereit. Am besten man lässt sich überraschen.

Insgesamt stehen 120 Sitzplätze zur Verfügung, die Plätze sind somit stark limitiert. Daher wird empfohlen früh da zu sein.

Wie das Ganze vor Ort funktioniert und wann jeweils geöffnet ist erfährt man unter: http://www.facebook.de/halle02imfreien

