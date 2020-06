Frankenthal – Landtagsabgeordneter Martin Haller und die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) Frankenthal laden ein zur Telefonkonferenz „Arbeitnehmerfragen in Zeiten von Corona“

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie für die Beschäftigten?“ fragt der Landtagsabgeordnete Martin Haller und lädt gemeinsam mit der AfA Frankenthal, Betriebsund Personalräte sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger aus der Vorderpfalz zu einer Telefonkonferenz zu aktuellen Arbeitnehmerfragen ein.

„Die Folgen der Corona-Pandemie für die Arbeitswelt sind vielfältig und tiefgreifend: Völlig unverschuldet finden sich allein in Rheinland-Pfalz 36.000 Beschäftigte in Kurzarbeit wieder.

Auch in der Stadt Frankenthal treibt viele Beschäftigte die Sorge um ihren Arbeitsplatz um“, berichtet Markus Schröter, Vorsitzender der AfA Frankenthal. „Rheinland-Pfalz zeichnet sich auch in Krise durch eine starke Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern, Betriebs- und Personalräten sowie Gewerkschaften aus“ so Haller. Durch pragmatische Vereinbarungen,gegenseitige Zugeständnisse und flexible Lösungen zwischen Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei es gelungen, gemeinsam die Krise zu bewältigen. „Nach der Corona-Pandemie müssen diese Vereinbarungen nun wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Die Einschränkung von Arbeitnehmerrechten darf kein Dauerzustand werden“, betont Haller.

Gemeinsam mit Rüdiger Stein, DGB Regionsgeschäftsführer Vorder- und Südpfalz, Betriebsund Personalräten aus der Region sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern möchten Haller und Schröter daher den Blick auf die Situation in der der Vorderpfalz richten und sich über aktuelle Arbeitnehmerfragen in Folge der Corona-Pandemie austauschen. Die

Telefonkonferenz findet statt am 15. Juni um 19:00 Uhr. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich per Mail an Martin.Haller@spd.landtag.rlp.de zu der Telefonkonferenz anmelden und erhalten anschließend einen Zugangscode.

