Frankenthal – Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 02.06.20 richtete die Polizei in der Lambsheimer Straße eine Geschwindigkeitskontrollstelle ein. Erfreulicherweise war festzustellen, dass es hier zu keinen Verstößen gekommen ist und sich die Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln hielten. Bei einer weiteren Kontrollstelle in der Dürkheimer Straße verstießen 15 Verkehrsteilnehmer gegen die vor Ort erlaubten 30 km/h. Der Spitzenreiter war mit einer Geschwindigkeit von 47 km/h unterwegs. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail